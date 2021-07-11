ВТБ увеличил перечень привилегий в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. Участникам будут доступны новые банковские продукты и нефинансовые сервисы от партнеров на специальных условиях, а также дополнительные образовательные возможности и консультации бизнес-экспертов. На данный момент в программе участвуют уже более 300 тыс. клиентов.

«С июля участники программы лояльности смогут получать больше сервисных привилегий для своего бизнеса за активное сотрудничество с банком. Среди новых опций — скидки на банковские экспресс-гарантии и приоритетное рассмотрение заявок на них, скидки на круглосуточную юридическую поддержку, услуги по аудиту сайта на соответствие требованиям 152-ФЗ и другие полезные сервисы для бизнеса», — говорится в релизе.

Предпринимателям будут доступны авторские курсы по личной эффективности, построению команды, результативным переговорам, повышению продаж и другим компетенциям, а также персональные консультации от экспертов обучающего портала ВТБ «Ближе к делу».

Комплексная программа лояльности для среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ» запущена в конце апреля нынешнего года. Участникам доступна круглосуточная выделенная линия кол-центра, приоритетное обслуживание в отделениях и другие привилегии.



Программа имеет три премиальных уровня участия. Первый уровень программы — «Профи», средний — «Мастер», высший — «Легенда». Они присваиваются автоматически в зависимости от объема и срока сотрудничества с ВТБ. Набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем. Участники могут получить информацию о доступных опциях в интернет- и мобильном банке для бизнеса.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

