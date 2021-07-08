Сотрудники многофункциональных центров помогут гражданам освоить возможности цифровых сервисов; также в МФЦ можно будет получать электронные дубликаты документов. Как сообщают в Минэкономразвития , соответствующее постановление, расширяющее функционал центров «Мои документы», подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Речь идет о возможности создания на площадке МФЦ сектора пользовательского сопровождения. По решению субъекта Российской Федерации в многофункциональном центре может быть организовано оказание всесторонней помощи заявителю при получении услуг в электронном виде», — поясняется в сообщении МЭР.

В таких МФЦ гражданина проконсультируют о возможностях цифровых сервисов, порядке получения госуслуги, окажут помощь в регистрации на портале госуслуг, а также помогут отсканировать или прикрепить файлы.

В МЭР отмечают, что в рамках работы по подготовке соответствующего постановления ведомство и субъекты РФ провели эксперимент и сегодня в ряде регионов указанное направление работы центров госуслуг уже реализовано. Прежде всего работа секторов пользовательского сопровождения направлена на оказание помощи тем, кому самостоятельно сложно пользоваться цифровыми сервисами, а также на снижение нагрузки на традиционные окна обслуживания заявителей.

Кроме того, постановление правительства закрепляет возможность создания электронных дубликатов документов.

«Для получения гражданином услуг в электронном виде правительством Российской Федерации принято решение о наделении работника МФЦ полномочиями по созданию, заверению электронной подписью и направлению электронных дубликатов документов в органы, предоставляющие услуги, а также заявителям в личный кабинет на едином портале государственных услуг и региональных порталах. Вместе с тем для старта этой работы правительству еще предстоит принять порядок и перечень документов, в отношении которых возможно формировать электронные дубликаты», — отмечается в релизе.



«Сама процедура проста, — разъясняют в свою очередь в Кабмине . — Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал того или иного документа, и еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно».

Ася ШАЛИМОВА