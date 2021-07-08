Ситуация с исполнением консолидированных бюджетов регионов характеризуется стабильностью, говорится в сообщении Минфина РФ, в котором представлена оперативная информация о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ по состоянию на 1 июля 2021 года .

«Текущая макроэкономическая ситуация характеризуется позитивными тенденциями. Так, исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации имеет положительную динамику темпов роста доходов и расходов, что влияет на увеличение поступления «собственных» доходов», — отмечается в релизе.

По предварительным данным, на 1 июля 2021 года рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объем поступлений — 7,5 трлн рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 24%, составив 6 трлн рублей (прирост зафиксирован в 82 регионах, снижение — в трех).

При этом увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года: рост доходов составил 21%, рост налоговых и неналоговых доходов — 15%.

Увеличилось и поступление основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль организаций — на 31%, НДФЛ — на 18%.

Финансовая поддержка из федерального бюджета была на 0,7% меньше уровня 2020 года, указывают в числе прочего в Минфине.

«Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 8%, общий объем профинансированных расходов составил 7 трлн рублей (снижение расходов отмечается в семи регионах, а увеличение — в 78 регионах), что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов, — говорится в материале. — В целом консолидированные бюджеты исполнены с профицитом в 442 млрд рублей (в 2020 году — дефицит в 214 млрд рублей)».

Отмечается и увеличение с начала года на 47%, до 2,2 трлн рублей, объемов остатков средств бюджетов.

Также в Минфине констатируют улучшение показателей государственного долга регионов и муниципального долга.



«Ситуация с исполнением консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации характеризуется стабильностью и устойчивостью», — заключают в Минфине.

Ася ШАЛИМОВА