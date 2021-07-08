Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского Банка Развития Регионов на уровне «AA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций ВБРР также подтвержден на уровне «AA(RU)», следует из релиза АКРА.

Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала, поясняется в сообщении. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности ВБРР продолжают оказывать риски, связанные с активным ростом масштабов деятельности банка, и высокая концентрация как активов, так и фондирования на связанных сторонах — компаниях группы «Роснефть», отмечается в релизе.

В АКРА напоминают, что банк принадлежит «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании РФ и одной из крупнейших в мире, является для нее расчетным центром и предоставляет широкий спектр банковских услуг контрагентам и потребителям продукции материнской структуры, а также ее сотрудникам. Рейтинг учитывает в том числе высокую вероятность поддержки банка со стороны материнской структуры.

Бизнес-профиль банка отражает его сильные позиции в банковской системе России; по оценке аналитиков, ВБРР имеет достаточно качественный бренд и высокую диверсификацию операционного дохода. При этом агентство по-прежнему учитывает специфику рыночной ниши банка, сконцентрированного на обслуживании предприятий топливно-энергетического комплекса, а также возможные риски, связанные с ускоренным наращиванием размера активов.

Также аналитики напоминают, что ВБРР является санатором банка «Пересвет» (процесс санации рассчитан до 2032 года), но оценивают это как нейтральный фактор с точки зрения кредитоспособности банка-санатора.

АКРА оценивает достаточность капитала ВБРР как сильную. На 1 июня 2021 года показатель достаточности основного капитала по РСБУ Н1.2 составил 17,6%. «Данный показатель имеет тенденцию к снижению в связи с последовательным наращиванием ссудного портфеля. Однако АКРА не ожидает снижения показателя достаточности капитала до уровней, оказывающих влияние на оценку фактора на горизонте 12—18 месяцев, — говорится в релизе. — Кроме того, банк демонстрирует высокий потенциал генерации капитала».



Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает по-прежнему очень низкие показатели проблемной задолженности банка в сочетании с повышенной концентрацией кредитного портфеля на крупнейших заемщиках. «Стратегия банка предполагает высокие темпы наращивания объема кредитования новых заемщиков из различных секторов экономики, что продолжает оказывать сдерживающее влияние на оценку фактора риск-профиля», — добавляют эксперты.

Ася ШАЛИМОВА