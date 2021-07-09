📰 Производители рыбной гастрономии и пресервов предупредили о повышении цен на 5—10% из-за удорожания логистики, упаковки и роста цен на идущую в переработку рыбу, пишет «Коммерсант» . Поставщики уже направили уведомления в торговые сети. Эксперты отмечают, что только лососевые за последний год подорожали на треть, и ждут осенью роста цен на красную икру на 30% год к году. В Росрыболовстве, впрочем, предпосылок для увеличения цен не видят, так как выросли объемы добычи тихоокеанской сельди, а на Дальнем Востоке начинает подходить к активной фазе лососевая путина, к 7 июля добыто более 41 тыс. тонн, что в пять раз превышает уровень 2019 года.

📰 Минэкономики предлагает на уровне закона закрепить создание апелляционного органа для внесудебного разрешения споров из-за результатов обязательной оценки активов — по итогам рассмотрения жалоб в саморегулируемых организациях (СРО) оценщиков, пишет «Коммерсант» . Как следует из поправок к закону «Об оценочной деятельности», новым механизмом можно будет воспользоваться только при проведении обязательной оценки (например, в случаях продажи или сдачи в аренду госимущества, национализации активов, спора о стоимости ипотеки). В ведомстве рассчитывают, что это положительно повлияет на рынок и повысит качество рассмотрения жалоб в СРО. Оценщики, напротив, считают процедуру излишней и опасаются, что она станет дополнительным механизмом чистки рынка.

📰 Минприроды разработало законопроект «О внесении изменений в КоАП», которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, пишут «Известия» . В ведомстве пояснили, что ст. 8.21 кодекса планируют дополнить частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, в частности за недопуск на предприятия, оказывающие негативное воздействие. Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где считают, что ее нужно принять как можно скорее. Эксперты законопроект также поддерживают, отмечая, что в некоторых городах России явные проблемы с экологией. Однако подчеркивают, что наказание не должно быть декларативным.

📰 Минувшая неделя стала рекордной по объемам продаж у многих туроператоров и авиакомпаний: спрос на туры за границу взлетел в полтора раза, число бронирований авиабилетов в Турцию выросло более чем на 50%, в Грецию — на 68%, пишут «Известия» . При этом туры в Турцию с вылетами в ближайшие дни можно найти за 22—36 тыс. рублей на двоих, сказали в пресс-службе Tui. И это путевки не в скромные «двушки» и «трешки» на второй-третьей береговой линии, а в пятизвездочные отели с питанием ultra all inclusive. За 22 тыс. рублей можно отправиться на семь ночей в Даламан, за 36 тыс. — в Анталью (Махмутлар) на шесть ночей. Туроператор подтверждает, что такие предложения бывают, но рассчитывать на них не стоит: сейчас начинается высокий сезон, и горящие туры скорее исключение, чаще можно будет столкнуться с тем, что мест уже нет.

Анна КОМАРОВА