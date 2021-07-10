ВТБ расширил функционал онлайн-подборщика сберегательных и инвестиционных продуктов «Умные сбережения», сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам со статусом квалифицированного инвестора доступны для подбора инвестиционные облигации ВТБ. Одновременно банк упростил работу «умного подборщика» для тех, у кого пока не открыт брокерский счет, и снизил минимальную стартовую сумму для подбора до 50 тыс. рублей.

«Инвестиционные облигации ВТБ позволяют квалифицированному инвестору получать высокий потенциальный доход, который может быть регулярным или выплачиваться в конце срока облигации в зависимости от конкретного выпуска. При средней доходности выше, чем у классических сберегательных продуктов, этот инструмент также предусматривает защиту капитала. При этом можно получить дополнительную прибыль за счет динамики базового актива», — говорится в релизе.

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Кроме того, воспользоваться сервисом «Умные сбережения» теперь могут и те клиенты, у которых еще нет брокерского счета. Новый функционал сервиса позволяет открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет непосредственно в процессе подбора. Этой опцией уже могут воспользоваться владельцы мобильных устройств на базе iOS, в ближайшее время она также станет доступна пользователям гаджетов на базе ОС Android и в интернет-банке.

Также для всех пользователей сервиса «Умные сбережения» теперь доступно полное управление сберегательным портфелем. Клиент имеет возможность в онлайн-режиме корректировать портфель, сформированный подборщиком: добавлять и удалять продукты, а также менять их доли в портфеле как в интернет-банке, так и в мобильном банке «ВТБ Онлайн».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

