ВТБ расширил функционал онлайн-подборщика сберегательных и инвестиционных продуктов «Умные сбережения», сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам со статусом квалифицированного инвестора доступны для подбора инвестиционные облигации ВТБ. Одновременно банк упростил работу «умного подборщика» для тех, у кого пока не открыт брокерский счет, и снизил минимальную стартовую сумму для подбора до 50 тыс. рублей.
«Инвестиционные облигации ВТБ позволяют квалифицированному инвестору получать высокий потенциальный доход, который может быть регулярным или выплачиваться в конце срока облигации в зависимости от конкретного выпуска. При средней доходности выше, чем у классических сберегательных продуктов, этот инструмент также предусматривает защиту капитала. При этом можно получить дополнительную прибыль за счет динамики базового актива», — говорится в релизе.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
13.93%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.33%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
12.27%
|
16.07.2021
погашение
|Купить
Кроме того, воспользоваться сервисом «Умные сбережения» теперь могут и те клиенты, у которых еще нет брокерского счета. Новый функционал сервиса позволяет открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет непосредственно в процессе подбора. Этой опцией уже могут воспользоваться владельцы мобильных устройств на базе iOS, в ближайшее время она также станет доступна пользователям гаджетов на базе ОС Android и в интернет-банке.
Также для всех пользователей сервиса «Умные сбережения» теперь доступно полное управление сберегательным портфелем. Клиент имеет возможность в онлайн-режиме корректировать портфель, сформированный подборщиком: добавлять и удалять продукты, а также менять их доли в портфеле как в интернет-банке, так и в мобильном банке «ВТБ Онлайн».