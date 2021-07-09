В последнее время мошенники все чаще представляются сотрудниками горгаза или пожарного надзора — они навязывают людям покупку оборудования, угрожая штрафными санкциями, пишут «Известия» . Об этом рассказала юрист СРОО «Уральская палата защиты потребителей» Екатерина Гараева. Одним из самых распространенных во время пандемии методов стали фейковые выплаты, за которые нужно сначала заплатить самому, переведя деньги на карту злоумышленника. Также активизировались телефонные мошенники, пугающие россиян потерей накоплений и выманивающие данные карт для дальнейшего списания средств. Чаще всего от действий таких мошенников страдают пенсионеры. По словам юриста Европейской Юридической Службы Эрдни Манджиева, к распространенным видам мошенничества относятся и установка счетчиков, и их поверка. В почтовых ящиках людей появляются извещения об обязательной поверке водосчетчиков со ссылками на федеральный закон.

Для того чтобы не пустить к себе в дом мошенника, действующего под видом коммунальщика, нужно следовать нескольким правилам. Прежде всего, необходимо посмотреть на одежду того, кто пытается попасть к вам в квартиру, так как у сотрудников имеется форменное обмундирование, советует Гараева. Также стоит обратить внимание на удостоверение сотрудника с печатью организации, ее ИНН и ОРГН. Лучше всего сфотографировать либо переписать данные.

Как отметил юрист Европейской Юридической Службы Эрдни Манджиев, при возникновении сомнений нужно запросить у сотрудников коммунальных служб подтверждающую документацию (наряд на работы) и по возможности зафиксировать их действия на камеру. Если настораживает хоть что-то в человеке, лучше попросить его подождать в коридоре, закрыть дверь и позвонить в службу, которую он якобы представляет: уточнить, действительно ли по данному адресу проводятся какие-либо обходы или мероприятия контроля, отметил адвокат Николай Зырянов.

Телефонные мошенники чаще стали притворяться правоохранителями Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в исследовании компании — производителя систем для борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Иногда мошенники представляются даже сотрудниками полиции, поэтому в случае прихода последних не стоит стесняться записать номер их удостоверения и нагрудного значка, проверить их по телефону 112, пояснила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко. По ее словам, злоумышленники могут называться и врачами, проверить их можно при помощи звонка в районную поликлинику.

В случае если вас все же обманули, следует немедленно обратиться в полицию и в подробностях описать все, что запомнилось, — внешность преступника, особые приметы и телефон, с которого он звонил, сообщила адвокат, председатель коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. По словам Зырянова, можно сообщить о случившемся по телефону и лично обратившись в отдел. При подаче заявления необходимо указать дату, время, место совершения преступления, подробно изложить обстоятельства произошедшего, описать похищенные предметы, деньги. В случае если человек купил навязанный ему товар, не стоит им пользоваться — лучше сразу обратиться к юристам, чтобы те помогли составить претензию с просьбой вернуть средства.