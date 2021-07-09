Рубль демонстрирует укрепление к доллару и евро на утренних торгах пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,73 рубля, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,445 рубля (минус 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,62—74,8275 рубля за доллар и 88,3475—88,51 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА