Минэкономразвития проинформировало регионы об «отдельных параметрах» обновленного прогноза социально-экономического развития страны (в его базовом варианте) на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, пишет РБК . Эта информация носит «предварительный характер», следует из письма ведомства руководителям субъектов. В апреле МЭР представляло сценарные условия прогноза, из которых следовало, что рост реального ВВП в 2021 году ожидается на уровне 2,9%. Теперь ведомство прогнозирует рост экономики на 3,8%. Восстановительный отскок ВВП в 2021 году на 3,8% станет самым быстрым ростом экономики с 2012 года, притом что среднегодовой рост в 2014—2020 годах составил менее 0,5%, следует из данных Росстата.

Прогноз по росту ВВП в 2022—2023 годах оставлен Минэкономразвития без изменений (3,2% и 3%), в 2024 году ведомство ждет роста экономики также на 3%. Окончательный проект прогноза социально-экономического развития на 2022—2024 годы будет представлен в сентябре, указывается в письме регионам. На базе этих параметров Минфин будет верстать бюджет на те же годы. По словам представителя МЭР, ведомство посчитало важным дать регионам промежуточные ориентиры по экономическому росту, чтобы в стране не закладывалась излишне жесткая бюджетная политика, не сокращались госрасходы.

Минэкономразвития ждет роста ВВП в 2021 году на 2,9% Основной вклад в рост ВВП в текущем году внесет восстановление потребления товаров и услуг (увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020 году).

Минэкономразвития повысило прогноз по среднегодовым ценам на нефть в 2021 году почти до 66 долларов за баррель (против чуть более 60 долларов в апрельском прогнозе). К 2024 году цена нефти снизится до 57,4 доллара за баррель, ожидает министерство. По итогам 2021 года прогнозируется инфляция в России выше таргета ЦБ — 5%, в последующие годы она должна нормализоваться, по оценке ведомства. Накануне Росстат сообщил, что инфляция в июне ускорилась до 6,5% годовых — максимального значения с лета 2016 года — по сравнению с 6% в мае (год к году).

В июне по сравнению с маем рост цен составил 0,69% — меньше, чем в мае к апрелю (0,74%). Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что «рост инфляции начинает выдыхаться». Министерство рассчитывает, что в июле будет «последний негатив», а в августе будет зафиксирована дефляция (снижение цен). Индекс мировых продовольственных цен FAO в июне снизился (на 2,5% к маю) после 12 месяцев постоянного роста, что указывает на стабилизацию глобальных цен на продукты питания в предстоящие месяцы. Решетников заявлял, что текущая повышенная инфляция в России во многом импортируется с мировых рынков.