Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала предварительные итоги рынка за первые шесть месяцев 2021 года, согласно которым совокупный портфель факторинговых компаний на 1 июля составил 1,057 трлн рублей, что на 380 млрд рублей (или 56%) больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» .

По отдельным сегментам консолидированных данных пока нет, но участники рынка отмечают, что наиболее активно развивались услуги в транспортной и машиностроительной отраслях, остается спрос на факторинг среди подрядчиков нефтегазовой отрасли, рост демонстрировал и сегмент оптовой торговли. Так, по мнению экспертов, основной рост портфеля был обеспечен крупными индивидуальными сделками в корпоративном сегменте. Также отмечают повышенный интерес к нишевым продуктам, таким как предпоставочный факторинг, международный факторинг, сервис по управлению дебиторской задолженностью.

Участники рынка сходятся во мнении, что на него оказывают положительное влияние последствия пандемии. По их мнению, факторинг воспринимается как способ поддержки партнеров: обеспечивает доступ к оперативному пополнению ликвидности и предоставляет возможности для эффективного управления оборотным капиталом. При этом в дальнейшем росте рынка сомнений у экспертов нет, однако они подчеркивают, что на все это окажут влияние рост ключевой ставки Центробанка и инфляция.

«Мигкредит» планирует запустить факторинг и POS-кредитование в 2021 году Все эти направления будут запущены до конца года, сейчас идут процессы разработки IT-решений и подключения партнеров.

Как отмечает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, по новым договорам ставки меняются вслед за ключевой ставкой Банка России, по действующим — более плавно, вслед за изменениями внутренних трансфертов банков. Последний раз регулятор поднял ключевую ставку 11 июня на 50 базисных пунктов, до 5,5%, всего с начала года — на 125 б. п. На ближайшем заседании в июле глава ЦБ не исключала подъема ставки еще на 100 б. п.

Эксперты отмечают, что бизнес клиентов постепенно выходит на докризисные обороты: запускаются отложенные из-за карантинных ограничений проекты, подключаются новые поставщики и клиенты, деловая активность возрастает, что приводит к росту потребности в привлечении дополнительного оперативного финансирования.