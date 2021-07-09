Цены на курортах Египта для россиян в долларах не изменятся, неделя в отеле «три звезды» может стоить 300—500 долларов на человека, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Думаем, что цены вряд ли изменятся в долларах. Ожидаем, что неделя в отеле «три звезды» на человека будет стоить 300—500 долларов», — сообщила Ломидзе.

Пока сложно сказать, каким будет спрос и сколько российских туристов сможет отдохнуть в Египте до конца года, но путешественники «точно поедут», добавила исполнительный директор АТОР. По ее словам, чартерные рейсы в Египет могут быть организованы уже в июле, расписание сформируется в течение двух недель.

«Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.