Минэкономразвития РФ ожидает укрепления рубля до 72,8 рубля за доллар в 2021 году при цене нефти марки Urals 65,9 доллара за баррель, сообщили журналистам в министерстве.

По словам представителя Минэкономразвития, рубль укрепится до 70,2 рубля за доллар при цене Urals 64,8 доллара за баррель в 2022 году, до 71 рубля за доллар — при Urals 60,8 доллара в 2023 году и 72,8 рубля за доллар — при Urals 57,4 доллара в 2024 году.

Укрепление рубля министерство связывает с ростом цены нефти, тем не менее в августе вновь вернется к этому вопросу. «Более крепкий рубль — да, это связано, конечно, с ценой на нефть, но вопрос по валютному рынку остается зоной наших дополнительных исследований. Мы еще раз в августе очень внимательно посмотрим», — сказал представитель Минэкономразвития.