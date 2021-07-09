Ставки ипотечного кредита в США сократились до минимального показателя с середины февраля текущего года в связи с опасениями относительно низких темпов восстановления экономики после пандемии нового коронавируса. Такие оценки привел в четверг портал деловых новостей MarketWatch .

Американское ипотечное агентство Freddie Mac сообщило ранее в этот же день о том, что средняя ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 30 лет в США снизилась до 2,9%. Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 15 лет в США сократилась до 2,2%, а по кредиту со сроком погашения пять лет — до 2,52%.

Как констатирует MarketWatch, снижение ставок «отражает ослабление оптимизма инвесторов по поводу экономического восстановления после пандемии».

«Ставки по ипотечным кредитам теперь находятся около самого низкого показателя с февраля, что полностью откатило назад имевший место в начале года рост», — приводит портал мнение аналитика американской компании Zillow, которая является оператором сервиса по сделкам с недвижимостью, Мэттью Спикмана. По его мнению, в краткосрочной перспективе роста ставок, вероятнее всего, не будет.