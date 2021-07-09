Минэкономразвития РФ не меняет прогноз по росту реальных доходов населения и оставляет его на уровне 3% в 2021 году, сообщили журналистам в министерстве. На последующие годы прогноз также остался в силе: 2,4% — в 2022 году и по 2,5% — в 2023—2024 годах.

«Прогноз по реальным располагаемым доходам населения пока мы сохранили на уровне 3%. Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года, соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму полугодию», — сказал представитель Минэкономразвития.

Министерство незначительно улучшило прогноз по безработице на текущий год — до 5,1% с 5,2% в апрельском прогнозе. «Уровень безработицы у нас по итогам мая — 4,9%, ранее выход на значения ниже 5% мы ожидали только осенью 2021 года», — отметил представитель ведомства.