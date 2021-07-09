Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 7 июля составил 30 млн долларов, понизившись с уровня прошлой недели в 70 млн, говорится в обзоре BCS Global Markets.



Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research.

«Российские активы получили приток в размере 30 миллионов долларов против притока в 70 миллионов неделей ранее», — говорится в обзоре.