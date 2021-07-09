Самый распространенный вид мошенничества в 2021 году — прямые атаки на клиентов банков методом социальной инженерии, говорится в сообщении ЮMoney. Речь идет о сотнях миллионов несанкционированных переводов, согласно отчетам ЦБ, отметили эксперты компании. Также одной из киберугроз остаются трояны-вымогатели — атаки шифровальщиков на организации через известные уязвимости. Такие атаки относительно легко организовать, но они могут причинить огромный ущерб компаниям, пояснили в ЮMoney. Чтобы бороться с такими преступлениями, нужно разрабатывать сложные инструменты для анализа преступлений и быстро совершенствовать механизмы противодействия преступникам.

Злоумышленники также организуют кол-центры, чтобы звонить клиентам банков. Они умеют подменять номера, с которых звонят жертвам, некоторые используют систему IVR, которая позволяет сымитировать во время звонка голосовое меню банка с управлением в тоновом режиме.

Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков Мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника, когда людям трудно сконцентрироваться и принять решение, а выбор вида мошеннической операции во многом зависит от времени года, рассказали РИА Новости эксперты Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.

Как правило, мошенники работают по следующей схеме: звонят с городского номера и предлагают пройти опрос о качестве продукта банка. Жертве задают обычные вопросы: имя, где живет, в каком магазине делает покупки? Через несколько дней звонит другой человек, он тоже представляется сотрудником банка и сообщает: «Доступ к вашему счету получили третьи лица» — и что нужно вывести с него деньги. Или что служба безопасности банка «выявила факт установки мошеннического оборудования», поэтому нужно обеспечить сохранность средств жертвы. Он в курсе, как зовут жертву, может знать дату рождения и другую информацию, которую человек сам предоставил в опросе.

Чтобы себя обезопасить, важно не делиться ни с кем данными карты и СМС-кодом. Также эксперты ЮMoney советуют использовать дополнительный номер телефона для покупок в Интернете. А там, где можно, следует изменять часть своих персональных данных, например дату рождения. Если эти данные попадут к мошенникам, их будет легче вычислить.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

