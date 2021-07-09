Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:04 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 865,32 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,21% и равнялся 1 630,98 пункта.

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Поводов для серьезного отскока рынков акций пока нет, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что вчера на мировые рынки акций пришла коррекция. В опубликованных накануне «минутках» ФРС инвесторы опять увидели риски более быстрого сворачивания программы количественного стимулирования экономики США. Некстати объявила чрезвычайное положение Япония из-за коронавируса. В общем-то, поводы для распродаж довольно зыбкие, но перегретому рынку хватило и их.

Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако «голубые фишки» торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной, сомневается эксперт.

«Сегодня внешний фон нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от вчерашнего закрытия.

Среднесрочным инвесторам стоит продолжать сохранять позиции, время для их сокращения еще не пришло. Можно попробовать подкупить акции золотодобытчиков и «Газпром». Эти бумаги интересны и спекулятивно. Вчера на падающей нефти лучше рынка выглядела «Роснефть», сумевшая даже подрасти на 0,1%. Брать бумагу даже с целью на несколько дней очень рискованно, в любой момент она может сильно упасть», — комментирует аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

