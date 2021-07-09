Минэкономразвития повысило оценку роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году с 3,3% до 4,5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

«Инвестиции в основной капитал — рост на 4,5% против 3,3% (в апрельской версии прогноза. — Прим. ред.)», — подтвердил представитель министерства.

По его словам, источник роста показателя в этом году — восстановительный рост, рост строительства жилья, а также бюджетные стройки, несмотря на подорожание стройматериалов из-за роста цен на металл.