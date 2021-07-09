Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Согласно опросу, 14% россиян состоят с руководством в напряженных отношениях. Из них 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии, 20% приходится часто задерживаться на работе, по 10% опрошенных признались, что руководитель отказывал им в отпуске или отгуле, также работодатели могли задерживать зарплату. Еще 28% опрошенных указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Большинство (65%) респондентов отметили, что имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем, 21% дружат с начальством. Благодаря хорошим отношениям 11% опрошенных регулярно получают премии, еще 11% могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, 4% респондентов получили повышение.

Опрос: половина россиян не изучают трудовые договоры Многие сотрудники считают трудовой договор формальностью, потому и не уделяют ему должного внимания.

Лучшими качествами руководителей респонденты назвали профессионализм (36%), ответственное отношение к работе и коллективу (35%) и нацеленность на результат (32%). Еще 29% опрошенных ценят в начальстве хорошее отношение к коллективу, 25% — уверенность начальников в себе, 21% — личные качества. Каждый пятый респондент ценит начальника за чувство юмора, 18% — за принципы и ценности, 18% — за доверие к коллективу, умение принимать правильные решения и отзывчивость.

Сильнее всего в начальстве раздражает неумение ставить четкие задачи (32%), плохое отношение к сотрудникам (25%), невыполнение собственных обязанностей (24%), злоупотребление полномочиями (22%) и плохие личные качества (18%). Также 16% опрошенных пожаловались, что начальник пишет или звонит им в нерабочее время, 15% недовольны безответственными решениями руководителя, 14% указали на неуместные или оскорбительные шутки начальников, а 12% — на безответственность.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

