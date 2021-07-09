Одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo закрывает все существующие персональные кредитные линии в ближайшие недели и больше не будет предлагать этот продукт клиентам. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письма, разосланные клиентам банка.

Возобновляемая кредитная линия в США обычно позволяет клиентам «занять» от 3 тыс. до 100 тыс. долларов. Этот продукт, как отмечает телеканал, используется для рефинансирования других кредитов или для оплаты. «Wells Fargo недавно пересмотрел свои предложения продуктов и решил прекратить предлагать новые персональные и портфельные счета кредитной линии и закрыть все такие существующие счета», — приводит телеканал выдержку из письма банка.

Wells Fargo полагает, что этот шаг позволит банку сосредоточиться на кредитных картах и потребительских кредитах.