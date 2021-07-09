Квота на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет пересмотрена в сторону увеличения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина.

В прошлом году обязательная доля закупок у МСП была повышена с 18% до 20%, а теперь ее зафиксируют на уровне 25%. Правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Постановление также увеличивает с 18% до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только представители МСП.

Принятое решение расширит доступ МСП к закупкам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием, говорится в сообщении правительства.

Кабмин увеличил максимальную цену контрактов на закупку товаров и услуг у МСП Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО