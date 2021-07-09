Жильцы имеют право требовать от управляющих компаний не только возврата оплаченных коммунальных услуг, если они оказались ненадлежащего качества, но и получить в свою пользу компенсацию, а также штраф, разъясняет Верховный суд РФ. Высшая инстанция отмечает, что для взыскания с коммунальщиков штрафа собственники не обязаны соблюдать досудебный порядок урегулирования спора.

ВС рассмотрел спор собственников квартир и управляющей компании: жильцы пожаловались, что УК не проводит уборку общей площади и придомовой территории, нерегулярно вывозит мусор, длительное время не реагирует на их обращения, производит коммунальные начисления по работам, которые невозможно выполнить, а также не участвует по их приглашению в общих собраниях. Ненадлежащее оказание услуг по содержанию общего имущества отражено в специальных актах с фототаблицами, составленными и подписанными жильцами дома, а также подтверждено обращениями граждан в местную администрацию, государственную жилищную инспекцию и прокуратуру, указали истцы.



Мировой суд участка № 67 Фокино исковые требования удовлетворил и взыскал в пользу жильцов оплаченные за не предоставленные услуги средства, а также компенсацию морального вреда и штраф. Апелляционная инстанция это решение поддержала.

Однако Девятый кассационный суд общей юрисдикции не согласился со взысканием с УК штрафа и отменил решение в этой части. Принимая по делу новое решение, суд указал на то, что истцы не обращались в адрес ответчика с заявлением или претензией о возврате им денежных средств, внесенных за услугу, которая им не была оказана. Штраф взыскивается только за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя, в то время как таких требований истцы в досудебном порядке не заявляли, посчитал кассационный суд общей юрисдикции. Соблюдение досудебного порядка, по мнению кассационного суда, являлось обязательным.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (пункт 6 статьи 13 закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»), напоминает ВС.



В пленуме ВС дополнительно разъяснено, что в таких случаях суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 46 постановления от 28 июня 2012 года № 17). «Из содержания приведенных выше норм права и разъяснений Верховного суда не следует, что требование потребителя, неисполнение которого в добровольном порядке в установленный срок влечет взыскание судом штрафа, обязательно должно быть досудебным или внесудебным, равно как и не установлена какая-либо обязательная форма такого требования», — отмечает ВС.

Он обращает внимание, что свежий пленум — от 22 июня 2021 года № 18 — также не содержит указаний на то, что по данной категории споров предусмотрен обязательный досудебный порядок.

ВС также разъясняет, что в ходе рассмотрения данного дела ответчик исковые требования не признавал и требования потребителей добровольно не исполнил. При этом истцы неоднократно обращались в УК с жалобами на необходимость проведения ремонтных работ общего имущества и перерасчета платы ЖКУ, и за ними судом было признано право на такой перерасчет исходя из обстоятельств длительного неисполнения коммунальщиками обязательств — с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 2019-го.

«При таких обстоятельствах вывод судов первой инстанции и апелляционной инстанций об удовлетворении требования истцов о взыскании штрафа является правильным», — отмечает ВС.

В связи с чем судебная коллегия отменила решение об отказе взыскать с коммунальщиков штраф и оставила в силе решение, которыми все требования собственников были удовлетворены.