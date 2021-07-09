ЦБ установил официальные курсы валют с 10 июля.

Курс доллара снизился на 72,77 копейки, составив 74,4675 рубля (75,1952 рубля на 9 июля). Курс евро опустился на 63,58 копейки, до 88,1397 рубля (88,7755 рубля на 9 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:44 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 46 копеек и составил 74,28 рубля. Евро на тот же момент времени уменьшился на 46 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,1 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,2—74,83 рубля за доллар и 87,93—88,51 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА