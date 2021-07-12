Стартовала новая рекламная кампания финансового супермаркета Банки.ру. В серии рекламных роликов маркетплейс знакомит зрителей с новым маскотом — роботом Банки: умным и технологичным, большим и добрым, всегда готовым прийти на помощь и подобрать лучший финансовый продукт. Посмотреть ролик с роботом Банки можно на нашем YouTube-канале .

Фокус рекламной кампании — продвижение кредитов и ОСАГО. Сюжеты взяты из жизни: например, семья задумалась о кредите и хотела бы найти максимально выгодное предложение, но, как резонно замечает один из героев, «это надо искать…». На помощь приходит робот Банки.ру : он поможет найти лучший вариант и оформить его онлайн — подбор финансового продукта перестает быть проблемой.

Напомним, еще в 2019 году Банки.ру шагнул из привычной и уже завоеванной диджитал-сферы «в телевизор», чтобы рассказать офлайн-аудитории о преимуществах финансового супермаркета. В ролике с участием популярного актера Андрея Бурковского, на тот момент амбассадора бренда, с помощью компьютерной графики был создан настоящий супермаркет с лежащими на полках кредитами, вкладами, ипотекой, картами, страховыми продуктами.

«Главная задача новой рекламной кампании — не только напомнить нашим пользователям, что Банки.ру — самый большой финансовый супермаркет, где можно подобрать выгодный кредит, вклад или оформить полис ОСАГО и найти решения для инвестирования, — объясняет директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова, — но и рассказать о возможностях наших сервисов. Тот факт, что Банки.ру — большой, мы метафорично решили показать в размерах нового героя, робота по имени Банки. Он олицетворяет наш сервис — приходит на помощь в сложных бытовых ситуациях, когда людям нужно выгодно оформить финансовый продукт. Наш маскот — это долгосрочное креативное решение, которое мы будем внедрять во все сервисы и коммуникации».



В гигантском росте робота-помощника, а также его манере общения зашифрована и другая аллюзия: архетип Банки — это всем известный дядя Степа, он такой же большой, добрый и рассудительный. При создании робота креативная команда Банки.ру стремилась к тому, чтобы он был похож на человека. Визуальным прототипом маскота стала старая иконка чат-бота, так что можно сказать, что образ робота Банки уже жил на просторах маркетплейса.

Еще немного креативной кухни: видео снимались в Москве, в жилом комплексе «Город у реки Тушино — 2018». Локации, которые можно увидеть в роликах, были задействованы в съемках впервые. «Работа над созданием новой рекламной кампании велась три месяца. Креативную концепцию, которую мы полюбили с первого взгляда, предложило агентство Miguel Ivanov, а для реализации мы выбрали профессиональную студию «Трёхмер», которая снимает кино и делает для него качественную графику. Съемки заняли всего два дня и, что редко для продакшн-процессов, прошли гладко и полностью в тайминге», — поделилась бренд-менеджер Банки.ру Александра Ермилова.

Еще один ролик с Банки можно посмотреть здесь .

Компьютерная графика — Trehmer CG.