Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 поддержали соглашение 130 государств о проведении международной налоговой реформы, предусматривающей введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам саммита министров финансов и руководителей центральных банков G20. Окончательный вариант документа без каких-либо изменений в тексте должен быть опубликован в субботу, 10 июля.

Также представители G20 призвали изменить свое решение те страны, которые не присоединились к этой инициативе. «Мы приглашаем все стороны, которые участвуют в обсуждении этого вопроса (о проведении налоговой реформы), но пока не присоединились к международному соглашению поддержать его», — говорится в проекте коммюнике. Как утверждает Reuters, стороны договорились к октябрю уладить разногласия по проведению реформы.

По данным агентства, члены G20 также договорились о том, чтобы «как можно скорее» взять пандемию под контроль, но никаких конкретных обязательств не дали, в частности не приняли решение об оказании финансовой помощи и поставке вакцин международному механизму COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса в мире.