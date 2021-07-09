Около 3 млн QR-кодов для входа в кафе и рестораны выдали жителям столицы с момента введения ограничительных мер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Эта система, конечно, не идеальна, тем не менее она заработала. И она дает свои результаты», — отметил мэр.

По его словам, продолжает действовать решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения. 7 тыс. предприятий уже отчитались о прохождении их сотрудниками первого этапа вакцинации. Собянин напомнил, что контрольный срок для таких отчетов наступает 15 июля. «Поэтому прошу обратить на это внимание — необходимо открыть личные кабинеты, заполнить информацию и, конечно, провести необходимую работу для вакцинации своих работников», — сказал он.

Мэр столицы добавил, что в ближайшие дни число москвичей, которые получили первый компонент вакцины, составит около 3,5 млн человек. «Это уже солидная, хорошая цифра, но, как я уже сказал, требуется, конечно, дальше продолжать эту работу», — подчеркнул он.

В Москве поощрят бизнес за выполнение требований по вакцинации и дополнительно помогут общепиту Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, которые выполняют требования об обязательной вакцинации сотрудников. Кроме того, будет оказана дополнительная поддержка предприятиям общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Анна КОМАРОВА