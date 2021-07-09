Независимые исследователи по кибербезопасности по ошибке опубликовали материалы, моделирующие возможность эксплуатировать уязвимость в диспетчере очереди печати Windows Print Spooler, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Материалы уже удалены, но некоторые пользователи сохранили их и продолжают распространять. Эксперты прогнозируют рост числа попыток получения доступа к корпоративной инфраструктуре из-за этой уязвимости и повышение риска заражения программами-шифровальщиками, кражи данных.

Для использования данной уязвимости достаточно обычных прав пользователя, баг позволяет получить контроль практически над любым сервером или компьютером, на котором работает Windows Print Spooler. Таким образом можно распространять и устанавливать вредоносные ПО на компьютере жертвы, а также получать доступ к данным и создавать новые учетные записи.