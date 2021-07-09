Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ выросло по итогам полугодия в годовом выражении, чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — сократился, свидетельствует представленная Банком России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — июне 2021 года» .

По предварительной оценке ЦБ, в январе — июне 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ увеличилось до 43,1 млрд долларов США с 25,1 млрд в первом полугодии прошлого года.

«Ключевую роль сыграло увеличение профицита торгового баланса на 12,4 млрд долларов США до 62,4 млрд долларов США, обусловленное опережающим ростом стоимостного объема экспорта товаров. При этом наращивание поставок наблюдалось как по энергетическим, так и по неэнергетическим товарам. Динамика текущего счета была поддержана сокращением совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций, в первую очередь баланса внешней торговли услугами», — отмечается в аналитическом комментарии регулятора.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января — июня 2021 года сложилось в размере 28,2 млрд долларов (годом ранее показатель составлял 31,2 млрд). «Оно было сформировано главным образом ростом вложений прочих секторов в иностранные активы при незначительном уменьшении внешних обязательств, в то время как годом ранее заметным в динамике показателя было также снижение внешних обязательств банков», — поясняют в Центробанке.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы выросли на 12 млрд долларов «главным образом в результате операций с иностранной валютой, осуществляемых в рамках бюджетного правила».

Ася ШАЛИМОВА