Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует механизм выбора поисковой системы для установки на новые устройства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1867 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки», — указано в документе.

Согласно тексту постановления, требования по использованию российской поисковой системы предлагается распространить на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 июля 2021 года. В 2021 году, согласно механизму, заложенному в постановлении, поисковой системой по умолчанию определен отобранный в декабре 2020 года в категории «поисковые системы» «Яндекс». Отбор поисковой системы на 2022 год стартует 1 августа 2021-го, сообщили ТАСС в Минцифры.

«Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на желаемую», — уточнили в министерстве.

Также в Минцифры пояснили, что текст утвержденного постановления обсуждался на стадии его разработки с производителями электронных устройств, от них получено подтверждение технической готовности обеспечить возможность выбора российской поисковой системы на устройствах, произведенных после 1 июля.

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе поступивших до 1 августа 2021 года заявлений операторов поисковых систем сформировать рейтинг поисковых систем и направить до 15 августа 2021 года в правительство Российской Федерации предложения по утверждению поисковой системы, которая должна использоваться по умолчанию на отдельных видах технически сложных товаров с 1 января 2022 года», — говорится в документе.

В пресс-службе Минцифры сообщали ТАСС, что отбор на 2021 год проводился в соответствии с актуальной на тот момент редакцией закона. В министерстве поясняли, что в декабре 2020 года в него были внесены изменения, согласно которым с 1 июля пользователям должна быть обеспечена возможность поиска по умолчанию с использованием российских поисковых систем. При этом приложение по классу «поисковые системы» для предварительной установки уже было отобрано («Яндекс»), и победитель по этому классу будет использован в качестве поисковика по умолчанию на 2021 год.

Приложения для предварительной установки отбирались согласно механизму, утвержденному постановлением правительства № 1867. Министерство принимало заявки от компаний — производителей программного обеспечения (среди которых была и заявка от «Яндекса»). Далее министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями-заявителями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций.

В пресс-службе «Яндекса» сообщали ТАСС, что компания поддерживает предложенную Минцифры «механику», когда пользователь сам выбирает поиск, которым он хотел бы пользоваться. «Сейчас более 40% владельцев iPhone в России используют поиск «Яндекса». Для этого большинство из них переходит на сайт «Яндекса», каждый раз вручную вводя адрес в браузере. Возможность выбрать поиск на новом устройстве поможет сделать это в один клик», — прокомментировали в компании, уточнив, что свободный выбор поиска на разных платформах только повысит качество поисковых систем и улучшит пользовательский опыт.



Закон об обязательной предустановке российского ПО на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го. Этот срок переносился на 1 января 2021 года, затем срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывался еще на три месяца — до 1 апреля 2021-го. Тогда же было принято решение, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», новости Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги».



При этом Госдума одобрила закон, который предусматривает административные штрафы до 200 тыс. рублей за отказ от предустановки приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС.