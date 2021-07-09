Фондовые торги в России завершились в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 855,31 пункта. Индекс РТС повысился на 0,45% — до отметки 1 635,04.

В лидерах роста котировок оказались обыкновенные акции ММК (плюс 4%), «Северстали» (плюс 3,64%), НЛМК (плюс 2,92%), «АЛРОСы» (плюс 2,28%), привилегированные акции «Транснефти» (плюс 1,57%).

Наиболее заметно подешевели бумаги «Полюса» (минус 2,95%), «Яндекса» (минус 2,88%), обыкновенные акции «Ростелекома» (минус 2,77%), «Новатэка» (минус 1,43%), ПИК (минус 1,39%).



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«На мировых фондовых биржах в конце недели восстановился оптимизм, и пока ситуация складывается скорее в пользу развития восходящего движения в ближайшие дни. На следующей неделе в США стартует сезон квартальных отчетностей, а в России закроются дивидендные реестры по «Газпрому», «Системе», ФСК ЕЭС, «Россетям», «Транснефти» и «Сургутнефтегазу», которые могут добавить волатильности рынку. В целом одним из ключевых страхов для рисковых активов на данный момент выступает распространение штамма «дельта», а также перспектива ужесточения денежно-кредитных условий на фоне высокой инфляции. Если худшие опасения не реализуются, «быки» будут продолжать попытки получить прибыль», — комментирует общую ситуацию на рынке аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В комментарии эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина отмечается, что «индекс Мосбиржи выглядел более слабо из-за укрепления рубля».



Ася ШАЛИМОВА

