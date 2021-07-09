Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,33 рубля, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанный момент стоил 88,16 рубля (минус 40 копеек).



В ходе сессии было проведено 35,7 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 4,6 тыс. сделок с евро почти на 247 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,17—74,83 рубля за доллар и 87,93—88,51 рубля за евро.

«Несмотря на негативный внешний фон, сформировавшийся утром, рубль открылся вверх и после непродолжительной просадки перешел к активному росту вслед за мировыми рынками и нефтью. <…> В середине торгов рубль резко сдал позиции из-за умеренной просадки нефти, но вскоре она возобновила поступательный рост вместе с мировыми рынками, благодаря чему рубль вернулся к сегодняшним вершинам», — описывает сегодняшнюю динамику нацвалюты эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ася ШАЛИМОВА

