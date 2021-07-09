Допуск на рынок по новым правилам получили более 2,2 тыс. ломбардов, свидетельствует информация Банка России.

Регулятор напоминает, что 9 июля завершается переходный период, в течение которого ломбарды для продолжения деятельности должны были пройти процедуру допуска на рынок, а сведения о них должны были быть внесены в государственный реестр по новым правилам.

«Все крупные и средние участники ломбардного рынка, а также большинство малых ломбардов (портфель займов которых составляет более 98% от совокупного портфеля займов ломбардов) прошли этот процесс и продолжат предоставлять потребительские займы. По состоянию на 9 июля 2021 года подтвердили статус 2 215 ломбардов», — сообщает ЦБ.

Ломбарды, не прошедшие процедуру допуска по новым правилам, утрачивают свой статус, и Банк России исключает сведения о таких организациях из государственного реестра. В настоящее время значительная часть таких ломбардов находится в процессе ликвидации, банкротства либо не осуществляет ломбардную деятельность.

Юридические лица, исключенные из государственного реестра ломбардов, не вправе заключать договоры потребительского займа и вносить в них какие-либо изменения, подчеркивает регулятор. Кроме того, такие организации должны в течение месяца с даты исключения сведений о них из реестра убрать из своего полного и сокращенного наименования слово «ломбард».

При этом такие организации не ограничены в праве принимать платежи от заемщиков по ранее заключенным договорам займа, а в случае неисполнения обязательств заемщика по договору — обращать взыскание на заложенное имущество в установленном договором займа порядке.



Актуальный перечень ломбардов приводится на сайте Банка России.

Ася ШАЛИМОВА