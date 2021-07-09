Внешнеторговый оборот России за первые пять месяцев 2021 года составил 277,9 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем — маем 2020-го на 22,7%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 41,2 млрд долларов, оказавшись на 3,1 млрд больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Экспорт России в январе — мае 2021 года достиг 165,3 млрд долларов (плюс 19,8% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров снизился до 53,1% (с 56,5% в январе — мае 2020 года).

Импорт России за отчетный период составил 112,6 млрд долларов (плюс 27,4%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,6% (за пять первых месяцев 2020-го — 45,9%).



ФТС на днях также опубликовала информацию об импорте Россией товаров из стран дальнего зарубежья в июне 2021 года. По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 121 млрд 554,4 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 28,9%. В июне показатель равнялся 21 млрд 322,6 млн долларов, сократившись по сравнению с маем 2021 года на 0,7%, но увеличившись по сравнению с июнем 2020-го на 28,6%.

Ася ШАЛИМОВА