Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5—10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65—70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.



«Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5—10%. Вклад в инфляцию — дополнительные 1—2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65—70», — сказал Лосев.

Минфин по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в следующем году накопленные активы будут перечислены в ФНБ. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда. Операции в интересах Минфина проводит ЦБ, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В текущем периоде — с 7 июля по 5 августа 2021 года — объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд.

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», — сказал эксперт. Он напомнил, что в разгар пандемии в прошлом году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость доллара была почти такой же, как и сейчас — около 72 рублей. «Потому что не было таких интервенций против рубля», — объяснил он.

«Несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в РФ действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные интервенции, направленные на ослабление рубля», — заявил Лосев.

И несмотря на то, что объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль, по словам эксперта, часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США. «Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически является наиболее авторитетным и могущественным участником внутреннего валютного рынка», — объяснил он.