В Краснодарском крае определены правила приема туристов отелями и санаториями региона. Теперь заселиться в них можно при наличии справки о первом уколе вакциной от COVID-19. Изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В июле для заселения туристам нужно предоставить один из этих документов:

медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг — для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до заселения;

отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения);

сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Ранее для заезда туристам недостаточно было справки об уколе одной дозой вакцины, требовался сертификат о прохождении курса вакцинации.

C 1 августа требования ужесточаются. Отрицательного ПЦР-теста становится недостаточно: если у приезжего есть только он, то турист обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации и самостоятельно в течение трех дней с момента заселения пойти на прививочный пункт и сделать укол.

Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого укола и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, могут столкнуться со штрафом в 30 тыс. рублей, сообщили власти региона.

После того как власти Краснодарского края начали вводить ограничения для туристов, туроператоры сообщили о том, что туристы начали массово отменять бронирования на курорты черноморского побережья. В Ассоциации туроператоров сообщали, что туры захотели отменить примерно 30% туристов, планировавших приехать в июле, и более 70% тех, кто бронировал места на август.