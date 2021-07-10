Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков. В антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.

«Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то, согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год, шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами РФ: Москва (общий объем доходов бюджета — 2,834 триллиона рублей), Санкт-Петербург (651,687 миллиарда рублей), Республика Татарстан (274,636 миллиарда рублей), Московская область (662,671 миллиарда рублей), Свердловская область (294,466 миллиарда рублей)», — сказал эксперт.

В свою очередь к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 млрд рублей), Республику Алтай (26,6 млрд), Калмыкию (19,8 млрд), Карачаево-Черкесию (30,582 млрд рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 млрд рублей). «Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», — отметил Бурков.

Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. «Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40% от объема собственных доходов», — подчеркнул эксперт.

«Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов «богатства» ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва «компаний-доноров», доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказание услуг, а также сельское хозяйство. «Наряду с этим, низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности», — отметил эксперт.

По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. «Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения», — заключил Бурков.