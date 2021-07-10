Правительство выделило дополнительно 6 млрд рублей на развитие сельских территорий. Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на поддержку сельской ипотеки. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года — не менее 35 тысяч семей», — отметил Мишустин на заседании правительства 8 июля.



С помощью программы «Сельская ипотека» граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок — 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Затемболее 2,7 млрд рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 млрд — на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны.

Оставшиеся 68 млн рублей поступят в Костромскую область. С их помощью будет построена новая дорога к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА