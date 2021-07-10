Страховая компания «Колымская» в 2021 году намерена передать страховой портфель другому страховщику — акционерному обществу «Д2 Страхование». Соответствующее уведомление компании «Колымская» опубликовал Банк России.

Решение принято уполномоченным органом страховщика по причине последующего осуществления процедуры отказа от страховой деятельности, следует из сообщения.

Там же приводится список видов страхования, по которым передается портфель.

«Акционерное общество «Страховая компания «Колымская» передает страховой портфель, который состоит из обязательств по действующим договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи портфеля, но обязательства, по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов)», — сказано в документе.

В уведомлении подчеркивается, что финансовое положение СК «Д2 Страхование» удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора. Уточним, что на сайте компании «Верна» уведомление было опубликовано 30 апреля; на сайте ЦБ документ, датированный 14 мая, выложен 19 мая.

Екатерина САВЕЛЬЕВА