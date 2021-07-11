«Билайн» запускает пилотный проект «видеонаблюдение», сообщает пресс-служба оператора. С его помощью жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара уже сегодня могут удаленно контролировать происходящее у себя дома. Услуга доступна как в режиме реального времени, так и в формате записи, хранящейся в облачном архиве в течение семи дней.

«Новый продукт в первую очередь создан для клиентов, на попечении которых находятся пожилые родственники, кому приходится на время оставлять своих детей и животных дома одних, — в любой момент при наличии соединения с Интернетом вы можете подключиться к умной камере видеонаблюдения и даже пообщаться с близкими с помощью встроенного микрофона и динамика», — говорится в релизе.

Также «Видеонаблюдение Билайн» подойдет тем, кто много времени проводит вне дома, но хотел бы быть в курсе того, что происходит с их имуществом.

«Видеонаблюдение Билайн» — это готовое решение, которое включает в себя цифровую HD-камеру с широким углом обзора и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время, а также хранение записей в облачном архиве. Все видеозаписи хранятся в шифрованном виде и остаются доступными даже, если с самой камерой что-то случится. Вы сможете настроить оповещение о тревожных событиях (камера реагирует на звуки и движение) и удаленно управлять чувствительностью детекторов. HD-камера работает с Интернетом любого провайдера. Наша новая услуга проста в подключении и применении — все события, происходящие в вашей квартире или квартире ваших родственников, теперь доступны в одном приложении», — комментирует вице-президент по развитию конвергентного бизнеса «Билайн» Наталья Братчикова.

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту нужно приобрести камеру, активировать ее в мобильном приложении «Видеонаблюдение Билайн» (6+) и подключить саму услугу. Клиенты «Билайна» смогут пользоваться семидневным сроком хранения записей событий за 300 рублей в месяц. Хранение видеоархива с постоянной записью обойдется в 350 рублей в месяц. Камеру видеонаблюдения можно приобрести за 3 990 рублей, также для ряда абонентов доступна рассрочка.

По одному договору можно подключить не более одной камеры. Услуга доступна пользователям «Домашнего Интернета», подключенным к сети ПАО «ВымпелКом» в Москве, Московский области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской области и Краснодарском крае, при наличии технической возможности подключения. Для абонентов подвижной радиотелефонной связи услуга доступна для абонентов тарифов, объединяющих мобильную связь и «Домашний Интернет» в одном пакете, и тарифов мобильной связи с ежесуточной абонентской платой предоплатной системы расчетов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

