Райффайзенбанк обновил сервис сторис в мобильном приложении для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сторис в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» теперь помогут быстрее найти нужный сервис или перейти в чат со специалистом, чтобы задать вопрос. Новый функционал позволяет сразу перейти к нужному продукту или получить информацию о нем на сайте или в мобильном приложении.

«Сторис в приложении для предпринимателей выполняют в том числе информационную функцию. Это навигатор по продуктам, важным датам и статистике. Мы публикуем новости и исследования, чтобы у предпринимателя был быстрый доступ к рабочему контенту в одном источнике. Это позволяет экономить время на поиск и анализ информации, быстрее реагировать на изменения. Также из сторис можно быстро перейти на страницу нужного продукта на сайте или связаться со специалистом банка в чате», — отметил руководитель по развитию клиентского опыта в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка Никита Ендальцев.

Екатерина САВЕЛЬЕВА