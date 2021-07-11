Модульбанк запустил специальный пакет сервисов для строителей, который учитывает специфику строительного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пакет включает увеличенные лимиты на вывод средств на счета физлиц с комиссией всего 0,75%, упрощенное получение банковских гарантий для участия в тендерах, защиту от блокировок по 115-ФЗ, особые условия по кредитам, бесплатную бухгалтерию и зарплатный проект с возможностью выплачивать зарплату на карты любых банков. Также пакет включает услуги персонального менеджера — своего человека в банке, который сможет быстро решить вопросы, связанные с банковскими сервисами и обслуживанием счета.

«Особенности строительного бизнеса часто создают риск блокировки счета. Поэтому в рамках нового пакета банк дает компании персонального комплаенс-офицера. Он глубоко разбирается в деталях конкретного бизнеса и помогает выстроить процессы и документооборот так, чтобы обеспечить защиту от блокировок. Кроме того, Модульбанк способен помочь компании, если она уже попала в черный список в других банках», — говорится в релизе.

Также в рамках нового пакета Модульбанк может разработать специальный набор услуг с учетом специфики бизнеса.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

