Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 поддержали инициативу директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой об увеличении резервов фонда в виде СДР (специальных прав заимствования, расчетной единицы МВФ) на 650 млрд долларов для помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном в субботу по итогам саммита министров финансов и руководителей центральных банков G20 в Венеции.

«Мы продолжим поддерживать все уязвимые страны, пострадавшие от пандемии COVID-19. Мы поддерживаем предложение, выдвинутое на рассмотрение совета управляющих МВФ о новом распределении СДР на сумму 650 млрд долларов для помощи в удовлетворении глобальной долгосрочной потребности в резервах, и призываем незамедлительно воплотить его [предложение] в жизнь к концу августа», — отмечается в документе.

Кроме того, участники саммита поддержали соглашение 130 государств о проведении международной налоговой реформы, предусматривающей введение глобального минимального налога на доходы транснациональных корпораций. Они призвали изменить свое решение те страны, которые не присоединились к этой инициативе.

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 также поприветствовали прогресс, достигнутый в рамках механизма инициативы приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран с небольшим доходом. «Мы приветствуем прогресс, достигнутый в рамках DSSI. По состоянию на 2 июля 45 стран обратились с просьбой воспользоваться преимуществами первого продления DSSI (до июня 2021 года), что, по оценкам, составит 4,6 млрд долларов по отсроченному обслуживанию долга в первой половине 2021 года», — говорится в коммюнике.