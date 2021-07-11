Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — сказал он.

Собянин также сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса в Москве ежедневно проходят до 30 тыс. человек. «Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тысяч (в день), вторая сегодня составляет 20—30 тысяч, а завтра она тоже будет под 80 тысяч», — сказал мэр города.

По его словам, мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки. «Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому», — добавил Собянин. Всего в столице около 110 тыс. человек в день прививаются от коронавируса.

Глава города также отметил достаточно большой интерес трудовых мигрантов и граждан из-за рубежа к вакцинации от коронавируса.

«Вначале мы в порядке тестирования проводили вакцинацию только в организованной группе мигрантов — это в Сахарове, на «Садоводе». Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный — в «Лужниках». Еще 25 пунктов платной прививки в наших поликлиниках. Информация о них также имеется. Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», — сказал Собянин.

Сделать прививку мигранты могут однокомпонентной вакциной «Спутник лайт». Стоимость услуг по вакцинации в Москве составляет 1,3 тыс. рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.