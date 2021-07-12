



Ранее мы подробно рассмотрели, что такое рефинансирование кредита. В новом выпуске Fingram вы узнаете о реструктуризации и о том, как ее провести. Сохраняйте в закладочки!

1. Что такое реструктуризация кредита?

Это действия кредитора по изменению условий погашения имеющегося кредита, направленные в первую очередь на облегчение обслуживания долга. Самый распространенный вид реструктуризации — пролонгация кредита, в некоторых случаях банки идут на уменьшение процентной ставки по выданным займам.

При реструктуризации не оформляются новые обязательства, просто изменяются условия действующего кредита. Также реструктуризацию может предоставить только выдавший кредит банк. Она позволяет снизить кредитную нагрузку, а не уменьшить размер долга.

2. Какие есть способы реструктуризации?

· Пролонгация. То есть увеличение срока действия кредитного договора с уменьшением размера ежемесячного платежа. Это приводит к увеличению полной суммы кредита — нужно будет выплачивать проценты за добавившиеся месяцы.

· Кредитные каникулы. Предоставление льготного периода: либо полное прекращение выплат на определенный срок, либо оплата только процентов, либо оплата части процентов и долга. Кредитные каникулы увеличивают срок кредита.

· Снижение действующей процентной ставки по текущему кредиту без увеличения его срока. Чаще доступно только для тех, кто впервые допустил просрочку по кредиту.

· Смена валюты кредита. Например, переоформление долларового займа в рублевый. Это убережет от риска дальнейшего роста валюты. Может вырасти процентная ставка и размер ежемесячного платежа.

· Списание должнику уже начисленных за просрочки штрафов и пени. Но нередко штрафы и неустойки можно списать с заемщика только через суд. Банк предлагает обычно данный способ реструктуризации кредита, когда уверен, что такое смягчение поможет клиенту все-таки выплатить заем.

· Поддержка государства. Этот вариант обычно используется для помощи в выплате кредита по ипотеке. Занимается программой господдержки в реструктуризации ипотеки государственное учреждение, а именно Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов.

3. Какие бывают основания для реструктуризации кредита?

Чаще всего учитывается:

снижение общего уровня дохода заемщика или исчезновение дополнительного источника прибыли;

рост расходов (речь идет о рождении, усыновлении детей, увеличении количества иждивенцев);

временная нетрудоспособность: отпуск по уходу за ребенком, когда ежемесячный доход с места работы снижается и доходов не хватает на уплату кредита;

утрата трудоспособности заемщика: тяжелое заболевание, инвалидность;

увольнение с работы, сокращение, в том числе в связи с ликвидацией предприятия, должно быть подтверждено документально.

4. Какие есть требования к заемщикам для реструктуризации?

Каждая кредитная организация устанавливает собственные требования к заемщикам, общими же среди них являются:

· документальное подтверждение причины, заставившей обратиться в банк за реструктуризацией;

· отсутствие в прошлом рефинансирования или реструктуризации именно этого кредита (в том числе будут учтены взятые ранее кредитные каникулы, отсрочки); в качестве исключения можно рассматривать разные формы изменения графика платежей;

· отсутствие длительных просрочек и положительная кредитная история в целом;

· возраст заемщика не должен быть более 70 лет.

5. Что сделать, чтобы провести реструктуризацию кредита?

1. Собрать документы, подтверждающие необходимость реструктуризации (справку 2-НДФЛ за три месяца, копию трудовой книжки, паспорт). Также нужны документы, которые подтверждают, что размер дохода изменился или его временно нет (приказ об изменении положений договора, справка о нетрудоспособности, инвалидности и т. д.). Если нужно реструктурировать кредит с залогом (ипотека), то понадобится копия страхового полиса, чек по уплате страхового взноса по залогу и согласие супруга.

2. Обратиться в банк и заполнить анкету на реструктуризацию.

3. Подать анкету специалистам по работе с задолженностями или вашему кредитному менеджеру.

4. Обсудить с менеджером банка условия, форму и схему реструктуризации.

5. Написать заявление на реструктуризацию кредита, приложить к нему все требуемые документы.

6. Дождаться положительного решения и следовать новому графику выплат.

Бонус

При выходе заемщика на пенсию или увеличении числа иждивенцев банки обычно отказываются менять условия кредитования. Их основной аргумент: о подобном заемщику становится известно заранее и к форс-мажорным факторам их отнести затруднительно.

Чем старше заемщик, тем неохотнее банки соглашаются на продление срока кредита.

Иногда банк применяет вариант реструктуризации, объединяющий несколько видов (например, кредитные каникулы, пролонгация и изменение валюты). Такой вариант не прописывается в основной программе, а используется по договоренности.

Законодательство не ограничивает граждан в количестве случаев использования реструктуризации. Договариваться нужно конкретно с финансовой организацией при условии четкого исполнения своих обязательств согласно новому договору.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

