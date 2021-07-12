Объем трансграничных денежных переводов физлиц через платежные системы по итогам первых четырех месяцев 2021-го вырос на 35% по сравнению с показателем такого же периода 2020-го и вновь вышел на уровень предыдущих лет, пишут «Известия» . Согласно данным ЦБ, всего за это время из России за рубеж переведено 2,3 млрд долларов. Речь об отправлениях, осуществленных через системы денежных переводов «Золотая корона», Blizko, Contact, Western Union, «Юнистрим», а также Почту России.

Существенная доля перечислений ушла в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Основная часть переводов в дальнее зарубежье приходится на Турцию, Грузию, Китай и Чехию. Несмотря на рост объемов, средняя сумма одного перевода продолжает оставаться на прошлогоднем низком уровне — 230—250 долларов. Переводы в Россию из-за рубежа также восстановились: за первые четыре месяца в страну поступил 1 млрд рублей против прошлогодних 900 млн долларов. Основная часть денег пришла из Казахстана, Великобритании, США и Киргизии. В ЦБ отметили, что объем трансграничных денежных переводов через платежные системы в январе — апреле 2021 года вырос преимущественно за счет отправлений в страны СНГ. Через платежные системы проходит лишь часть таких перечислений, а значительная доля — через банковские счета.

В РФ могут ввести дополнительную комиссию за переводы за рубеж Власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет, поэтому Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц.

В сервисе «Золотая корона — Денежные переводы» отметили, что оборот трансграничных переводов из РФ по итогам четырех месяцев этого года увеличился на 31% по сравнению с годом ранее. За первое полугодие 2021-го относительно 2020-го рост составил 17%. Как рассказали в компании «Юнистрим», восстановление доходов трудовых мигрантов после ограничений, обусловленных пандемией, приведет к постепенному росту средней суммы отправлений: в 2021-м этот показатель уже повысился на 50%.

Положительная динамика объема переводов обусловлена увеличением доходов мигрантов на фоне дефицита кадров и восстановлением отраслей, где их труд наиболее востребован, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Сохранение среднего чека перевода, скорее всего, связано с ростом курса доллара к рублю в прошлом году и начале этого, а также повышением расходов иностранных граждан на пребывание в РФ. По словам аналитика «Фридом Финанса» Евгения Миронюка, снижение средней суммы платежа в 2020-м отражает не столько уменьшение дохода иностранных граждан, работающих в России, сколько неопределенность по поводу сроков пребывания на территории страны из-за пандемии. Растущая динамика объема платежей будет сохранена, а к концу года можно прогнозировать превышение показателей 2019-го, уверен Бородулин.