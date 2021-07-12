Объем трансграничных денежных переводов физлиц через платежные системы по итогам первых четырех месяцев 2021-го вырос на 35% по сравнению с показателем такого же периода 2020-го и вновь вышел на уровень предыдущих лет, пишут «Известия». Согласно данным ЦБ, всего за это время из России за рубеж переведено 2,3 млрд долларов. Речь об отправлениях, осуществленных через системы денежных переводов «Золотая корона», Blizko, Contact, Western Union, «Юнистрим», а также Почту России.
Существенная доля перечислений ушла в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Основная часть переводов в дальнее зарубежье приходится на Турцию, Грузию, Китай и Чехию. Несмотря на рост объемов, средняя сумма одного перевода продолжает оставаться на прошлогоднем низком уровне — 230—250 долларов. Переводы в Россию из-за рубежа также восстановились: за первые четыре месяца в страну поступил 1 млрд рублей против прошлогодних 900 млн долларов. Основная часть денег пришла из Казахстана, Великобритании, США и Киргизии. В ЦБ отметили, что объем трансграничных денежных переводов через платежные системы в январе — апреле 2021 года вырос преимущественно за счет отправлений в страны СНГ. Через платежные системы проходит лишь часть таких перечислений, а значительная доля — через банковские счета.
Власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет, поэтому Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц.
В сервисе «Золотая корона — Денежные переводы» отметили, что оборот трансграничных переводов из РФ по итогам четырех месяцев этого года увеличился на 31% по сравнению с годом ранее. За первое полугодие 2021-го относительно 2020-го рост составил 17%. Как рассказали в компании «Юнистрим», восстановление доходов трудовых мигрантов после ограничений, обусловленных пандемией, приведет к постепенному росту средней суммы отправлений: в 2021-м этот показатель уже повысился на 50%.
Положительная динамика объема переводов обусловлена увеличением доходов мигрантов на фоне дефицита кадров и восстановлением отраслей, где их труд наиболее востребован, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Сохранение среднего чека перевода, скорее всего, связано с ростом курса доллара к рублю в прошлом году и начале этого, а также повышением расходов иностранных граждан на пребывание в РФ. По словам аналитика «Фридом Финанса» Евгения Миронюка, снижение средней суммы платежа в 2020-м отражает не столько уменьшение дохода иностранных граждан, работающих в России, сколько неопределенность по поводу сроков пребывания на территории страны из-за пандемии. Растущая динамика объема платежей будет сохранена, а к концу года можно прогнозировать превышение показателей 2019-го, уверен Бородулин.