В России появится единое тарифное законодательство, которое будет распространяться на такие сферы, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт, пишут «Известия» . Подготовленная ФАС первая в России концепция долгосрочного тарифного регулирования уже утверждена правительством, для ее реализации будет сформирована законодательная база, основой которой станет единый тарифный закон.

Цели концепции: создание единых принципов формирования долгосрочных цен на услуги в отраслях (минимум на три года), защита интересов потребителей и обеспечение надежного функционирования инфраструктуры, сообщили в ФАС. Единый тарифный закон станет своеобразной конституцией тарифного регулирования, но все положения концепции в один закон уместить невозможно, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы, отметили в ФАС. В числе изменений отмечается сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия. В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики, снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, и создание единой тарифной платформы.

В ФАС сообщили о росте цен на коммунальные услуги в пределах 3,3% Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС.

ФАС уже пыталась прийти к единообразию тарифообразования в сфере ЖКХ, но прошлая попытка наткнулась на сопротивление участников отрасли, напомнил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Движение к экономически обоснованным тарифам — единственно правильный вектор, позволяющий уйти от высокого износа коммунальных сетей. Расходы организаций могут быть разделены: постоянные подсчитаны и долгосрочно спрогнозированы, а переменные различаться, считает Склянчук.

Концепция может усложнить действующую систему тарифного регулирования для компаний и потребителей, а также привести к снижению ранее достигнутых результатов в этой сфере из-за разработки дополнительных подзаконных актов и новых нормативных документов, опасаются в «Т-Плюс». В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отметили, что для введения эталонных тарифов регулятору стоит предусмотреть переходный период, поскольку стартовые условия у компаний очень различаются. В ассоциации «Совет производителей энергии» считают, что внедрение эталонного регулирования как приоритетного метода в сжатые сроки не позволит выполнить анализ экономических последствий для РСО и потребителей, что может привести к убыткам компаний.