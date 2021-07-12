Средний размер накоплений к рождению первенца, о котором мечтают россияне, составляет 700 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1 тыс. россиян, планирующих первого ребенка или уже ожидающих его.

Мужские запросы выше, чем женские: 800 тыс. и 600 тыс. рублей соответственно.



Каждый третий опрошенный (34%) к моменту появления малыша хотел бы накопить до 300 тыс. рублей. О сумме от 300 тыс. до 500 тыс. мечтают 16% будущих родителей, о 500—700 тыс. — 3%. Накопить от 700 тыс. до 1 млн рублей хотели бы 21%, более 1 млн — 17%.

Мужчины чаще женщин называли суммы свыше 700 тыс. рублей (45% и 28% соответственно).

Ася ШАЛИМОВА