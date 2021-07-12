На туристические путевки для участников молодежных проектов организации «Россия — страна возможностей» и общества «Знание» будет направлено 2 млрд рублей, соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В число тех, кто сможет получить путевку, войдут волонтеры, участники творческих и образовательных конкурсов, финалисты олимпиад. Средства, выделенные из резервного фонда, рассчитаны на 2021 год.

«За счет этого около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 12 июля.

Ранее на необходимость развития молодежного туризма обратил внимание президент России Владимир Путин. По итогам послания Федеральному собранию он поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов.

Программа студенческого туризма в России продлится с 15 июля по 25 августа Программа студенческого туризма, в рамках которой обучающиеся в вузах смогут путешествовать по регионам России и проживать по доступным ценам в кампусах и общежитиях университетов, продлится с 15 июля по 25 августа. Стоимость проживания составит от 35 до 550 рублей в сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Анна КОМАРОВА