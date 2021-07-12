Правительство РФ утвердило подготовленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) концепцию долгосрочного тарифного регулирования, сообщается на сайте службы. Она утверждена первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

«Эти механизмы будут основаны на долгосрочном планировании, защите интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора. Один из ключевых замыслов концепции — создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами», — говорится в сообщении ФАС.

В России планируют внедрить единое тарифное законодательство Цели концепции: создание единых принципов формирования долгосрочных цен на услуги в отраслях (минимум на три года), защита интересов потребителей и обеспечение надежного функционирования инфраструктуры.

Документом устанавливается запрет на пересмотр и корректировку цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в течение долгосрочного периода. Также концепцией предполагается создать правовые механизмы, которые бы гарантировали регулируемым организациям сохранение всей дополнительной прибыли, что должно способствовать направлению экономии регулируемых организаций на инвестиции в инфраструктуру с ориентацией на применение российских материалов и технологий при ее модернизации.

Также будут установлены целевые параметры роста операционной и инвестиционной эффективности, в том числе темпа сокращения операционных расходов, уменьшения износа и доли ветхих сетей. Документом также предполагается создание единой цифровой тарифной платформы, способной обеспечить прозрачность и эффективность тарифного регулирования.