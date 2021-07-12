Правительство направляет почти 1 млрд рублей на реализацию нового принципа оплаты больничных по уходу за ребенком младше восьми лет. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Как напомнил глава правительства, с 1 сентября по инициативе президента будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребенком до восьми лет (ранее пояснялось, что речь идет о возрасте до семи лет включительно. — Прим. Банки.ру): размер оплаты составит 100% среднего заработка. «Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта», — подчеркнул премьер.

«Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. Правительство направило на это почти 1 миллиард рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия», — сообщил Мишустин.



Он уточнил, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы: все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

В распространенном позже в понедельник, 12 июля, сообщении Кабмина о подписании премьером соответствующего распоряжения указано, что выделено свыше 930 млн рублей. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа, напоминают в правительстве: если стаж составляет менее пяти лет, за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, и только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка.

Ася ШАЛИМОВА